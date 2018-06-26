الجبوري للسفير الروسي: نتطلع لدور موسكو في ملفي إعادة الإعمار والاستثمار

أكد رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)، سليم الجبوري، خلال لقائه السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، أهمية الدور الروسي بملفي الإعمار والاستثمارات، بعد إعلان بغداد تحرير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي.

بغداد — سبوتنيك. وقال الجبوري، في بيان صدر عقب اللقاء ظهر اليوم الثلاثاء، أن "العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع جميع الدول الصديقة والحليفة، وخاصة روسيا، التي كان لها دور ساند وداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب".

© AP Photo / Khalid Mohammed المالكي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الروسي في بغداد

وتابع "أن العراق وروسيا يمتلكان تاريخ طويل من العلاقات المثمرة وعلى كافة المستويات والمجالات، والتي نأمل أن يكون لها دور بارز ومهم في ملف الإعمار والاستثمارات في البلاد".

ومن جانبه أعرب ماكسيموف عن حرص بلاده على تقديم الدعم والمساندة للعراق في مكافحة الإرهاب فضلا عن ملفي الإعمار والاستثمارات، مثمنا جهود رئيس مجلس النواب في استقرار البلاد.

وأوضح البيان أن اللقاء استعرض كذلك "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتنسيق الدولي بملف مكافحة الإرهاب، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وبما يخدم مصلحة البلدين".

وتربط بغداد وموسكو علاقات اقتصادية قوية، وتستحوذ شركات النفط الروسية على مشروعات عدة داخل العراق خاصة شمالي البلاد.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "الدول الإسلامية" (داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من شمال ووسط وغربي البلاد، وذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.