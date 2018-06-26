العبادي: تم إعادة النظر في انتشار القوات العراقية على الحدود

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الحكومة أعادت النظر في انتشار القوات العراقية على الحدود، وخاصة الحدود العراقية التركية.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه "تم إعادة النظر بانتشار القوات العراقية على الحدود وخاصة على الحدود العراقية التركية".

وأضاف العبادي "جزء من خطتنا حماية الحدود ومنع التداخل هناك بين العراق وتركيا".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي يطالب بنزع أسلحة كافة الجماعات في العراق

كما طالب العبادي بنزع أسلحة كافة المجموعات المسلحة داخل العراق، وقال "نطالب بنزع أسلحة الجماعات المسلحة كافة في العراق لا سيما حزب العمال الكردستاني".

وأضاف العبادي "هناك ترويج للأعمال الإرهابية من أجل إضعاف البلاد".

وتنفذ تركيا منذ فترة طويلة عمليات عسكرية جوية، في شمال العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

وتقول أنقرة إنها أقامت 11 قاعدة عسكرية مؤقتة في شمال العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في وقت سابق أنه "لا يوجد أي تنسيق بين الحكومة العراقية وأنقرة بشأن العمليات العسكرية الجارية على الحدود".

وأعلنت أنقرة مطلع يونيو/ حزيران الجاري توغل جيشها شمالي العراق، لملاحقة المقاتلين الأكراد، الذين تتهمهم الحكومة التركية بارتكاب "استفزازات ونصب كمائن وشن هجمات".