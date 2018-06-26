حاكم دبي يشيد بشهامة مواطن إماراتي مع مسافر سوري

أشاد حاكم إمارة دبي الخليجية، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشهامة ومواطنة الضابط سالم البدواوي، الذي تصرف بإيجابية فريدة مع مسافر سوري الجنسية.

وكان المسافر السوري، تعطلت سيارته خلال عيد الفطر، أثناء طريقه إلى عمان، وهو ما جعل المواطن الإماراتي ويدعى سالم البدواوي يستضيفه في منزله، ويمنحه مفتاح سيارته ليكمل رحلته إلى عمان لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وغرد المكتوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سالم البدواوي.. موظف حكومي.. ومواطن إماراتي.. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية".

سالم البدواوي.. موظف حكومي.. ومواطن إماراتي.. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية pic.twitter.com/HpL8B2fgcm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 26, 2018

​يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تدخل في شهر أبريل/ نيسان، لحل الأزمة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، والتي عرفت باسم "أزمة مذيع عجمان مع المواطن".

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، أعطى ابن راشد أوامره للجهات المعنية بسرعة الاستجابة لشكوى المواطن علي المزروعي، وتلبية مطالبه التي قام بعرض مطالبه خلال اتصال هاتفي بإذاعة عجمان.

وأمر ابن راشد بتلبية طلبات المواطن بشكل فوري، وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة ورفع تقرير عاجل لمكتبه بذلك.

كما أصدر حاكم إمارة دبي الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بتعيين المواطن الإماراتي، علي المزروعي، في وزارة تنمية المجتمع.