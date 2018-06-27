طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في محيط المحكمة الشرعية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة واشتعال النيران".
في سياق آخر، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والوضع في قطاع غزة.
وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، أمس الثلاثاء: "رئيس الوزراء نتنياهو التقى اليوم في ديوانه بمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وبحث معه القضايا الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة".
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