المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا طارئا

عقد المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، اجتماعاً طارئا بمقر المجلس في مدينة طرابلس، برئاسة السيد فائز السراج رئيس المجلس وبحضور نواب الرئيس السيد أحمد معيتيق، والسيد فتحي المجبري والسيد عبدالسلام كجمان وعضوا المجلس السيد محمد عماري والسيد أحمد حمزة، حيث تناول الاجتماع تطورات الوضع في منطقة الهلال النفطي.

وأكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أن ما تم إعلانه من جهات غير مخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير معترف به، أمر غير مقبول لا يخدم مصلحة الليبين ويتناقض مع مسار التوافق ويخالف قرارات مجلس الأمن ومواقف المجتمع الدولي.

© AP Photo / Santi Palacios ليبيا تعلن إنقاذ 458 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحلها

وتابع البيان:

تسليم الموانئ النفطية لكيان غير معترف به، يعتبر تعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، كما بحث الاجتماع الإجراءات القانونية المحلية والدولية لمواجهة هذا الموقف.

من ناحية أخرى بحث المجلس ما تم من إجراءات لتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2018، ومسارات إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع مصرف ليبيا المركزي وبرامج تحسين أداء قطاع الخدمات العامة.