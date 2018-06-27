بعد تصعيد "دول المقاطعة"... اجتماع أمريكي قطري عاجل في واشنطن

وأكد بومبيو لنظيره القطري رغبة الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية، مشدداً "على رغبة الرئيس دونالد ترامب في التخفيف من حدة الأزمة الخليجية وحلها في نهاية المطاف، لأنها تفيد إيران".
وأشارت الخارجية الأمريكية في البيان إلى أن بومبيو شكر الوزير القطري على شراكة قطر الاستراتيجية والصداقة مع الولايات المتحدة، وأشاد بجهود الدوحة في محاربة الإرهاب وتمويله.
This morning, @SecPompeo met with #Qatar’s Foreign Minister @mba_althani_ at the State Department. @mofaqatar_en @usembassyqatar @QatarEmbassyUSA pic.twitter.com/kfOvmmwo5I— Department of State (@StateDept) June 26, 2018
من جانبه، كتب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في حسابه على موقع "تويتر": "مع تطور شراكتنا القوية، تسير قطر والولايات المتحدة الأمريكية نحو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. لقاء بناء وإيجابي مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في واشنطن".
مع تطور شراكتنا القوية، تسير #قطر و الولايات المتحدة الأمريكية نحو تعزيز العلاقات الثنائية و التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. لقاءٌ بنّاء و ايجابي مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في #واشنطن pic.twitter.com/G3t7dnIcbK— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ٢٦ يونيو ٢٠١٨
وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) اتفقت، فجر اليوم الأربعاء، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
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