المغرب: السجن 20 عاما لزعيم احتجاجات الحراك الشعبي في منطقة الريف

وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير أغيد لمدة عشرين عاما، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين.
وحكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام.
وتضمن حكم المحكمة السجن لمدة ثلاثة أعوام على سبعة ناشطين وعامين على 12 متهما والسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.
وقالت نعيمة الكلاف محامية الحراك على صفحتها في فيسبوك: "أحكام قاسية وانتقامية".
وقالت بشرى رويس محامية الناشطين لـ"رويترز" عبر الهاتف: "الأحكام كانت قاسية ولم تكن عادلة". وأضافت أنه سيتم الطعن على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين.
واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.
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