صحيفة: عرض أمريكي مغر لروسيا مقابل شرط وحيد

وتعد هذه الخطوة هي الأصعب في الاتفاق، حيث أن لروسيا موقفها الرسمي من صفقة القرن، كما يمكن لروسيا أن تلعب دورا مهما في جمع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني نظرا للعلاقة الجيدة مع محمود عباس وبنيامين نتنياهو.
ويأتي العرض الأمريكي بعد فشل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، من أجل التسويق لما يسمى "صفقة القرن"، وفتح قناة التفاوض المغلقة مع الفلسطينيين.
وأضافت المصادر للصحيفة اللبنانية أن ضمن العرض تخلي الولايات المتحدة عن سوريا واعتبارها منطقة نفوذ روسية خالصة، مقابل إطلاق يد المحور الأمريكي ــ الخليجي ــ الإسرائيلي في فلسطين.
ووصفت المصادر العربية لـ"الأخبار" العرض الأمريكي بـ"السخي"، لأنه يتضمن الاعتراف الأمريكي بالمصالح الروسية الخاصة في سوريا، واعتبارها منطقة نفوذ روسية خالصة، مقابل تحجيم الروس لإيران هناك، أولاً، ومن ثم تسهيلهم "صفقة القرن".
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