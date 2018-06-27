صحيفة: عرض أمريكي مغر لروسيا مقابل شرط وحيد

زعمت جريدة "الأخبار" اللبنانية من خلال تقرير خاص، أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على روسيا تسوية سياسية إقليمية مهمة، حيث تقوم روسيا بتسهيل مرور "صفقة القرن"، مقابل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا واعتبارها منطقة نفوذ روسية خالصة.

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI أبوردينة: صفقة القرن هدفها إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية

وبحسب مصادر عربية خاصة لـ " الأخبار "، فإن العرض الأمريكي يقضي بقيام روسيا بمبادرة لتسهيل لقاءات تفاوضية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتعد هذه الخطوة هي الأصعب في الاتفاق، حيث أن لروسيا موقفها الرسمي من صفقة القرن، كما يمكن لروسيا أن تلعب دورا مهما في جمع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني نظرا للعلاقة الجيدة مع محمود عباس وبنيامين نتنياهو.

ويأتي العرض الأمريكي بعد فشل كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، من أجل التسويق لما يسمى "صفقة القرن"، وفتح قناة التفاوض المغلقة مع الفلسطينيين.

وأضافت المصادر للصحيفة اللبنانية أن ضمن العرض تخلي الولايات المتحدة عن سوريا واعتبارها منطقة نفوذ روسية خالصة، مقابل إطلاق يد المحور الأمريكي ــ الخليجي ــ الإسرائيلي في فلسطين.

ووصفت المصادر العربية لـ"الأخبار" العرض الأمريكي بـ"السخي"، لأنه يتضمن الاعتراف الأمريكي بالمصالح الروسية الخاصة في سوريا، واعتبارها منطقة نفوذ روسية خالصة، مقابل تحجيم الروس لإيران هناك، أولاً، ومن ثم تسهيلهم "صفقة القرن".