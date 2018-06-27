محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين في هجوم إرهابي

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء 27 حزيران/يونيو: "أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 إرهابيين اشتركوا بالهجوم المسلح، الذي استهدف مطعم فدك ومطعم أرز لبنان على الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى".
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في البيان: "محكمة جنايات ذي قار نظرت في قضية 6 مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطعمي فدك وأرز لبنان وسيطرة فدك على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والمثنى، وراح ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء ولحقت الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف بيرقدار: "الهجوم تم تنفيذه بواسطة انتحاريين قاموا باستهداف المواطنين المتواجدين في المطعم والعناصر الأمنية في السيطرة بإطلاق النار عليهم وقتلهم والاستيلاء على عدد من العجلات المدنية وبعد ذلك أقدم الانتحاريون على تفجير أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل القوات الأمنية".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام كانت أدوارهم موزعة بين تفخيخ العجلات وتجهيز الانتحاريين ونقلهم وتقديم الدعم اللوجستي واستطلاع مكان الهجوم".
وذكر بيرقدار: "اعترف المتهمون بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحا: "المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابيين الستة، وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
ووقع الهجوم الإرهابي المذكور في 14 أيلول/سبتمبر 2017.
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