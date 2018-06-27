محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين في هجوم إرهابي

قضت محكمة عراقية بالإعدام شنقا بحق 6 مدانين بالإرهاب، بتهم الاشتراك في هجوم مسلح على نقطة أمنية ومطعمين على الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى جنوبي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء 27 حزيران/يونيو: "أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 إرهابيين اشتركوا بالهجوم المسلح، الذي استهدف مطعم فدك ومطعم أرز لبنان على الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye العراق: استهداف التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يعيد التنظيم للواجهة