قطر ترد رسميا على قرار "دول المقاطعة"

ردت قطر على اتفاق "دول المقاطعة" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بشأن رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لهم مع الدوحة إلى محكمة العدل الدولية.

أمستردام — سبوتنيك. وأكد المبعوث القطري في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، في أولى جلسات النظر في الدعوى القطرية ضد إجراءات الإمارات التمييزية بمحكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران: "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة".

© REUTERS / HANDOUT دول المقاطعة تقرر رفع قضية المجال الجوي السيادي مع قطر إلى محكمة العدل الدولية

وقال الخليفي: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".

وأضاف المبعوث القطري: "شعب قطر ودول الجوار كانت لهم علاقات جيدة، أما الإجراءات التي قامت بها الإمارات، منذ يونيو/حزيران الماضي، بالتمييز ضد القطريين، وقطع العلاقات الدبلوماسيين، وأمرها للقطريين بمغادرة أراضيها بعد إعطائهم مهلة 40 يوما فقط للمغادرة وإغلاق كل قنوات الوصل، لذلك عزمت دولة قطر لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية".

وشدد على أن "مزاعم الإمارات ضد قطر ملفقة، وليس لها أساس من الصحة".

وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)اتفقت، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع".