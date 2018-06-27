المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن لإنجاح "مبادرة الحديدة"

وصل المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. ووصل غريفيث والوفد المرافق له إلى مطار عدن الدولي على متن طائرة أممية، وتأتي زيارة المبعوث الأممي بعدما أجرى محادثات مماثلة مع جماعة أنصار الله في صنعاء الأسبوع الماضي.

ومن المقرر، أن يلتقي المبعوث الأممي، اليوم، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ويبحث معه سبل تهدئة التصعيد العسكري في محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيداً لمفاوضات السلام التي يعتزم استئنافها الأسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر، أن "قوات الحكومة مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية كانت قد بدأت، في 13 يونيو/حزيران الجاري، عملية "النصر الذهبي" لطرد مسلحي أنصار الله من ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.

ويعد هذا الميناء القناة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من إمكانية حدوث كارثة إنسانية في شمال اليمن حال نشوب المعارك فيه، وتعطل الملاحة هناك.