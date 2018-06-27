"داعش" يعدم المختطفين العراقيين

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة غير واضحة أشيع أنها لجثث أشخاص أختطفهم تنظيم "داعش" الإرهابي، في وقت سابق، على طريق كركوك - بغداد.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم، بإن القوات الأمنية عثرت على جثث على طريق بغداد — كركوك شمالي العاصمة، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن إذا ما كانت تعود للأشخاص الستة الذين اختطفهم تنظيم "داعش" الإرهابي على الطريق.

© AFP 2018 / Marwan Ibrahim ثلاثة اعتداءات إرهابية في كركوك تقتل امرأة وتصيب 14 شخصا

وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية تتحقق من الجثث.

من جهته أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي في تصريح لمراسلتنا، اليوم، قائلا "تم العثور المختطفين وهم 8، مقتولين قرب تل الشرف مقابل ناحية سلمان بيك التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد".

وأضاف البياتي، أن الجثث ممثل بها من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد بث السبت الماضي، 23 يونيو، تسجيلا مصورا للاشخاص الذين ينحدرون من محافظة كربلاء وسط العراق، اختطفهم من الطريق الرابط بين محافظة كركوك، والعاصمة، مطالبا الحكومة العراقية بإطلاق سراح "معتقلات" من السجون، مقابل عدم إعدامهم والإفراج عنهم.