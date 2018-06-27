مطار دبي يشهد ازدحاما تاريخيا

يشهد مطار دبي الدولي، غدا الخميس 27 يونيو/حزيران الجاري، أكثر الأيام ازدحاما خلال السفر في موسم الصيف الجاري.

وتوقع يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي أن تكون عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، أكثر ازدحاما، مع إغلاق معظم المدارس أبوابها للإجازة الصيفية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© Sputnik . Alexander Kryazhev محمد بن راشد يكشف مفاجأة بشأن مطار دبي الدولي

وقال: "نتوقع خلال هذه الأيام الأربعة فقط الترحيب بأكثر من 1.1 مليون مسافر".

وأكد باري أن جميع الجهات المعنية اتخذت كل الاستعدادات لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على جعل رحلتهم تجربة طيبة

وينصح باري المسافرين في موسم الذروة للصيف الحالي، "بالقدوم قبل وقت كاف إلى المطار، وندعوهم لاستخدام أحدث التقنيات التي أضفناها أخيرا، مثل البوابات الذكية لتسريع إنجاز إجراءاتهم".

وأضاف أنه سيتم توفير موظفين إضافيين في مختلف مرافق المطار الرئيسية لضمان توفير رحلة سلسة للمسافرين.

بينما أكد مدير خدمات الأمتعة في مطارات دبي، جون دايت، أنه المطار مزود بثلاثة أنظمة منفصلة للأمتعة في جميع المباني، بطول 175 كم مجتمعة، ولديها القدرة على التعامل مع حوالي 25 ألف حقيبة في الساعة الواحدة.

ويشهد مطار دبي الدولي، الذي يتربع على قائمة أكبر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في الأيام العادية حركة كثيفة.

ويتوقع أن ترتفع نسبة المسافرين، مما يعزز توقعات مطارات دبي بالتعامل مع 90 مليون مسافر مع نهاية العام الحالي، مقارنة مع 88.2 مليونا في العام الماضي.