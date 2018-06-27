العراق يسمي سفيره في بيلاروسيا

قدم سفير العراق لدى موسكو حيدر منصور هادي العذاري أوراق اعتماده إلى جمهورية بيلاروسيا بصفة سفير غير مقيم في مينسك.

© Sputnik . Alexey Filippov الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي الوضع في البلاد عقب الانتخابات

سبوتنيك . وتم توقيع أوراق الاعتماد من قبل كل من رئيس جمهورية العراق السيد فؤاد معصوم، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى رئيس جمهورية بلاروسيا ألكسندر باراشينكو.

والتقى وكيل وزير الخارجية البيلاروسية أوليك كرافجينكو بالسفير، اليوم الأربعاء، في العاصمة البيلاروسية مينسك، واستلم أوراق الاعتماد مرحبا بخطوة العراق بتوسيع أفق التعاون الثنائي ومثمناً سعي بغداد في تطوير العلاقات بين الجانبين.

وأكد العذاري على أن الخارجية العراقية ماضية بفتح أفق التعاون الثنائي مع جميع الدول مع النأي بالنفس عن سياسة المحاور في المنطقة والعالم أجمع.

وأوضح العذاري لوكالة "سبوتنيك" بأن بيلاروسيا تحتوي على المئات من الطلبة العراقيين الدارسين هناك وستعمل السفارة العراقية في موسكو بالتنسيق بصورة مستمرة وعمل زيارات دورية من أجل إنجاز معاملات أبناء الجالية المقيمة هناك.

يذكر أن السفير العراقي حيدر منصور هادي العذاري يشغل منصب سفير فوق العادة للعراق لدى روسيا الاتحادية.