الجيش السوري يعلن تطهير 5800 كيلومتر مربع في بادية دير الزور

أعلن الجيش السوري استكمال قواته لعمليات طرد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من بادية دير الزور بالكامل، بعد تطهير 5800 كيلو متر مربع.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الأربعاء "قواتنا العاملة في دير الزور وبدعم من سلاحنا الجوي تستكمل طرد إرهابيي داعش من بادية دير الزور بالكامل بعد تطهير مساحة تقدر بـ 5800 كيلو متر مربع".

© Sputnik . Morad saeed الجيش السوري يبدأ عملية قطع خطوط إمداد الإرهابيين باتجاه الحدود الأردنية

وأضاف الجيش "تطهير بادية دير الزور بالكامل والوصول إلى الحدود العراقية يؤكد الكفاءة العالية للمقاتل العربي السوري، وإصرار القيادة العامة للجيش على ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها حتى تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب وداعميه إقليميا ودوليا".

وكان مصدر عسكري سوري ذكر يوم الأحد 24 يونيو/حزيران أن "الجيش السوري حرر منطقة تقدر مساحتها بـ 1800 كم مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال".

وقال المصدر العسكري في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "وحدات من قوات الجيش السوري العاملة في محافظة دير الزور تحرر منطقة تقدر مساحتها بـ (1800) كم مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش وتدمير عتادهم الحربي في بادية دير الزور".

وكانت وحدات الجيش السوري حققت في الأيام الماضية تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في عمق البادية السورية.