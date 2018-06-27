الجيش السوري يعلن تطهير 5800 كيلومتر مربع في بادية دير الزور

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الأربعاء "قواتنا العاملة في دير الزور وبدعم من سلاحنا الجوي تستكمل طرد إرهابيي داعش من بادية دير الزور بالكامل بعد تطهير مساحة تقدر بـ 5800 كيلو متر مربع".
وكان مصدر عسكري سوري ذكر يوم الأحد 24 يونيو/حزيران أن "الجيش السوري حرر منطقة تقدر مساحتها بـ 1800 كم مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال".
وقال المصدر العسكري في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "وحدات من قوات الجيش السوري العاملة في محافظة دير الزور تحرر منطقة تقدر مساحتها بـ (1800) كم مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش وتدمير عتادهم الحربي في بادية دير الزور".
وكانت وحدات الجيش السوري حققت في الأيام الماضية تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في عمق البادية السورية.
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