فصائل فلسطينية تستهدف عددا من المواقع الإسرائيلية

رام الله — سبوتنيك. وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تعلن فصائل المقاومة مسئوليتها عن استهداف عدد من المواقع العسكرية الصهيونية في غلاف غزة بعدد من الرشقات الصاروخية، ردا على استهداف سيارة مدنية بعد منتصف ليل الأربعاء".

وأضاف البيان: "إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نعلن عن هذه العملية لنؤكد على أن القصف بالقصف وأننا لن نسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وسنبقى الأوفياء لجراحات شعبنا ودماء شهدائه، ولتمضي كل مناشط شعبنا السلمية بخطى واثقة، فخلفها مقاومة موحدةٌ متكاتفة، جاهزة للرد الفوري على أي عدوان أو تغول على أبناء شعبنا".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال، في بيان فجر اليوم، "أغارت قواتنا الليلة الماضية من خلال طائرة ودبابة على سيارة تابعة لناشط في خلية حماس لإطلاق البالونات التخريبية بالإضافة إلى موقعي رصد تابعين لحماس في شمال قطاع غزة. بالمقابل نفذت حماس الإرهابية هجوما صاروخيا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".