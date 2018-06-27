عودة 400 نازح سوري من عرسال إلى القلمون الغربي غدا

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، أن 400 نازح سوري من عرسال سيعودون، غداً الخميس، إلى سوريا.

وأشار رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إلى أنه منذ فترة تم تسجيل 3 آلاف شخص للعودة إلى سوريا، وتمت الموافقة على عودة 400 شخص غدا الخميس.

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وقال في حديث لـ" سبوتنيك ": "السوريون أنفسهم أقاموا مصالحة وتواصلوا مع الداخل السوري ومع الأمن العام اللبناني، وهي نوع من المصالحة، وتم العفو عنهم لدى الدولة السورية، وسيعودون بشكل تدريجي في مجموعات كل 400/500 شخص مع بعض، على منطقة القلمون الغربي".

وأضاف: "في عرسال لدينا حوالي 50 ألف نازح سوري، إذا تطمنوا ووجدوا أن أمورهم في سوريا جيدة فإن قسم كبير منهم على الأقل نصفهم سيرجع إلى ديارهم".

وأكد الحجيري أن "وضع النازحين السوريين من الناحية الأمنية جيد إجمالاً، ولكن الضغط على الجانب الاقتصادي واليد العاملة، لأن اللبناني لا يستطيع منافسة اليد العاملة السورية، يقبلون بأرباح قليلة، لأن تعليم أولادهم مجاني والطبابة مجانية، ويأتيهم بعض المساعدات الغذائية، تكاليف المعيشة للنازحين السوريين أقل من تكاليف معيشة اللبناني، وهم يعملون بكل المهن ووجودهم يشكل عبء على الجانب الإقتصادي السيء في عرسال".

وختم الحجيري قائلا: "المؤشرات تدل على أن الدفعات قريبة من بعضها البعض، وهذا قرار يعود إلى الأمن السوري والأمن اللبناني".

وكان قد غادر بلدة شبعا الجنوبية حوالي 500 نازح سوري إلى ديارهم في منطقة بيت جن السورية، في أبريل/نيسان الماضي.