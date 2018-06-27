تسجيل
21:01 27 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ميناء الحديدة

    قرقاش: الحوثيون لديهم فرصة للتفاوض لكنهم يتصرفون كمنظمة إرهابية

    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء أنور قرقاش أن الحوثيين الذين لديهم فرصة للحوار مع الأمم المتحدة والتفاوض حول العملية السياسية ما زالوا يتصرفون مثل أي منظمة إرهابية أخرى.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "الحوثيون لا يعاملون مثل أي ميليشيا إرهابية أخرى، ولديهم حوار مع الأمم المتحدة وفرصة للتفاوض على العملية السياسية، لكن في تهديدهم للمدنيين، يتصرفون مثل أي منظمة إرهابية أخرى.. ويجب على المجتمع الدولي مساءلتهم".

    ميناء الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    الإمارات: التحالف يسعى لضمان انسحاب "أنصار الله" من الحديدة
    وأشار وزير الدولة الإماراتي، إلى أن قوات "التحالف" بقيادة السعودية، التي تشارك فيها الإمارات، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ترغب في تأمين مطار الحديدة، حتى نتمكن من بدء عمليات النقل الجوي الإنساني للغذاء والدواء، إلا أن القناصة الحوثيين يقومون بإطلاق النار من المناطق المدنية ويزرعون الألغام البحرية، ما يعرض عمليات توصيل المساعدات للخطر".

    واتهم الوزير الإماراتي الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية، ونصب أسلحة ثقيلة في المناطق السكنية، وزراعة الألغام الأرضية، ومحاصرة الطرق لمنع خروج المدنيين من مدينة الحديدة وغيرها.

    وأعلن المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، اليوم، أن اتصالاته بحركة أنصار الله (الحوثيين) أسفرت عن موافقتهم على وضع مدينة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

    وذكر غريفيث بأنه أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى بموافقة الحوثيين، والذي ردّ عليه بالتأكيد على ضرورة انسحاب الحوثيين بالكامل من الحديدة ومينائها.

    ونقلت وسائل الإعلام عن هادي قوله، "لا يمكن تأمين منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية من دون الانسحاب الحوثي الكامل من محافظة الحديدة".

    وأكد الرئيس اليمني على المبعوث الأممي أنه "من غير الممكن إدارة ميناء الحديدة وتأمينه بمعزل عن باقي المدينة"، مشددا على أن "الحكومة الشرعية" لن تعطل عمله بأي شكل.

    وكانت قوات الرئيس هادي المدعومة من "التحالف" شنت، منذ أكثر من أسبوعين، عملية عسكرية واسعة على الحديدة، بغرض السيطرة عليها وعلى مينائها؛ غير أن هذه القوات تمكنت، حتى الآن، من احتلال مطار المدينة فقط، وانسحب المسلحين الحوثيين إلى المناطق السكنية.

    انظر أيضا:

    في حضور الأمراء والوزراء... "مشروع سعودي" جديد في اليمن
    باحث: مطالبة إيران للمنظمات الدولية بإنقاذ اليمن تشير لـ"أسوأ المسارات"
    قيادي في "أنصار الله" يكشف سبب اتهام "حزب الله" اللبناني في معارك اليمن
    اليمن... الإعلان عن صفقة بين الجيش و"أنصار الله"
    الكلمات الدلالية:
    الحرب على اليمن, التحالف العربي بقيادة السعودية, الحوثيين, أنور قرقاش, الحديدة, الإمارات العربية المتحدة, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة روسية تشاهد المباراة التي جمعت منتخبي روسيا والأوروغواي في منطقة المشجع
    أجمل المشجعات الروسيات
    التقارب الكوري الكوري
    السلام يدق أبواب شبه الجزيرة الكورية
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 26 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك