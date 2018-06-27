تزامنا مع تحرك دول المقاطعة... رسالة من ملك المغرب إلى أمير قطر

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، ببرقية إلى الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، شدد خلالها على "حرصه الراسخ" لمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز "العلاقات المتميزة" بين البلدين.

ووفقا لما نشره موقع "الأيام 24" المغربي، جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الملك للشيخ تميم، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر.

وأعرب الملك لأمير قطر عن "أصدق التهاني والتمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري الشقيق بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة".

© REUTERS / Emmanuel Braun المغرب يكشف عن موقع "أكبر تجمع إرهابي" في العالم

وأشاد الملك محمد السادس بـ"العلاقات المتميزة" التي تجمع بين البلدين، والتي قال إنها "قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل".

وسبق للعاهل المغربي الذهاب إلى دولة قطر، في زيارة رسمية التقى خلالها الأمير تميم، وتم إجراء مباحثات.

واختارت المغرب الوقوف على "الحياد"، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في يونيو/حزيران 2017.

ووصفت المغرب موقفها من المقاطعة بـ"الحياد البناء بين الأطراف، الذي لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة".

يذكر أن دول المقاطعة قررت رفع قضية مجالها الجوي السيادي، والمحركة ضد قطر، والتي نظرت فيها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية.