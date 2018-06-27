تزامنا مع تحرك دول المقاطعة... رسالة من ملك المغرب إلى أمير قطر

ووفقا لما نشره موقع "الأيام 24" المغربي، جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الملك للشيخ تميم، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر.
وأعرب الملك لأمير قطر عن "أصدق التهاني والتمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري الشقيق بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة".
وسبق للعاهل المغربي الذهاب إلى دولة قطر، في زيارة رسمية التقى خلالها الأمير تميم، وتم إجراء مباحثات.
واختارت المغرب الوقوف على "الحياد"، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في يونيو/حزيران 2017.
ووصفت المغرب موقفها من المقاطعة بـ"الحياد البناء بين الأطراف، الذي لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة".
يذكر أن دول المقاطعة قررت رفع قضية مجالها الجوي السيادي، والمحركة ضد قطر، والتي نظرت فيها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية.
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