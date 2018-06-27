العثور على جثث ثمانية مخطوفين لدى "داعش" في العراق

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء، العثور على جثث ثمانية من المختطفين لدي تنظيم "داعش" الإرهابي منذ أيام، على طريق ديالى كركوك.

بغداد — سبوتنيك. وقال مركز الإعلام الأمني في بيان "مرة أخرى يقدم الإرهاب على جريمة تكشف قباحته وهي ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية بل وظيفته هي محو الحياة، وفي الوقت الذي بذلت فيه قواتنا الأمنية جهودا كبيرة ومكثفة للبحث عن المخطوفين على طريق ديالى — كركوك فقد تم العثور على جثث ثمانية من الشهداء المغدورين الذين ستكتب أسماؤهم بأحرف من نور حالهم حال شهداء العراق".

© Sputnik . Nazek Mohammed تخصيص يوم دولي لضحايا "داعش" في العراق والعالم وأضاف المركز: "كما عهد العراقيون إجرام الإرهاب فلم يمهل هؤلاء الشهداء وأقدم على قتلهم، ومن طبيعة الجثث يتبين أنه أقدم على هذا الفعل الشنيع منذ أيام ولم يلتزم بمهلته التي ظهرت على شريط الفيديو فهو ناقض للعهود وقاتل كذاب".