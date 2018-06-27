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    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    العثور على جثث ثمانية مخطوفين لدى "داعش" في العراق

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء، العثور على جثث ثمانية من المختطفين لدي تنظيم "داعش" الإرهابي منذ أيام، على طريق ديالى كركوك.

    بغداد — سبوتنيك. وقال مركز الإعلام الأمني في بيان "مرة أخرى يقدم الإرهاب على جريمة تكشف قباحته وهي ليست بجديدة على عدو لا يعرف معنى الإنسانية بل وظيفته هي محو الحياة، وفي الوقت الذي بذلت فيه قواتنا الأمنية جهودا كبيرة ومكثفة للبحث عن المخطوفين على طريق ديالى — كركوك فقد تم العثور على جثث ثمانية من الشهداء المغدورين الذين ستكتب أسماؤهم بأحرف من نور حالهم حال شهداء العراق".

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    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    وأضاف المركز: "كما عهد العراقيون إجرام الإرهاب فلم يمهل هؤلاء الشهداء وأقدم على قتلهم، ومن طبيعة الجثث يتبين أنه أقدم على هذا الفعل الشنيع منذ أيام ولم يلتزم بمهلته التي ظهرت على شريط الفيديو فهو ناقض للعهود وقاتل كذاب".

    وتابع، أن "الرجال في قواتكم الأمنية أقسموا على الأخذ بثأر الشهداء من العصابات الإجرامية التي عاثت بالأرض فسادا، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص من هذه العناصر البائسة التي لا تعرف سوى الغدر والهزيمة".
    وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، العثور على جثث المختطفين الثمانية لدى تنظيم "داعش" الإرهابي في طريق بغداد كركوك.
    وقال البياتي في تصريح صحفي: "لدينا معلومات من مصادر أمنية موثوقة تؤكد العثور على جثث المختطفين الثمانية في طريق بغداد كركوك قرب تل الشرف مقابل ناحية سليمانية بيك في محافظة صلاح الدين".
    وهدد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قبل أيام، بإعدام المختطفين، ما لم يتم إطلاق سراح معتقلات تابعات للتنظيم خلال ثلاثة أيام.

     

     

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    أخبار الحرب على داعش في العراق, القوات الاتحادية العراقية, العراق
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