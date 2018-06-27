بعد استنكار الملك مقاطعة العرب لإسرائيل... بعثة إسرائيلية تشارك في مؤتمر للتراث بالبحرين

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عن مشاركة بعثة إسرائيلية في مؤتمر للتراث بدولة البحرين.

وقال جندلمان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بعثة إسرائيلية تشارك في مؤتمر لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة".

بعثة إسرائيلية تشارك في مؤتمر لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو الذي يعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. https://t.co/TV44FsUuPs — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 27, 2018

وبدأت أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو بدورتها الثانية والأربعين برئاسة مملكة البحرين وحضور ممثلي أعضاء اللجنة من الدول الواحدة والعشرين التي تتألف منها اللجنة في المنامة يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

برعاية جلالة الملك المفدى… افتتاح الدورة الثانية والأربعين للجنة التراث العالمي غدا | وكالة أنباء البحرين https://t.co/RvwFvqHfoQ — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 23, 2018

نجاح دبلوماسي جديد لإسرائيل

وكانت القناة السابعة العبرية، كتبت مساء يوم الخميس، 21 يونيو/حزيران، أن جدول أعمال مؤتمر لجنة التراث العالمي بالبحرين لن يناقش مسألة قطع العلاقة بين الشعب اليهودي ومدينتي القدس والخليل.

وأعلن سفير إسرائيل في منظمة اليونسكو الدولية، كرمل كاهان، أن بلاده نجحت دبلوماسيا بعد حذف بند يتعلق بقضية قطع العلاقة بين الشعب اليهودي ومدينتي القدس والخليل من جدول أعمال لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو الدولية.

ذكرت القناة العبرية على لسان كاهان أن الطريقة الوحيدة لتحقيق وتغيير الأمور في القضايا المهمة والحساسة، مثل الحديث حول الأماكن المقدسة بمدينة القدس يحتاج إلى حنكة ودبلوماسية، مثلما جرى خلال لقاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قبل يومين.

פרסום ראשון-

גם בבחריין: אונסק"ו לא ידון בירושלים

@כרמלhttps://t.co/7zjW7BkuuX — ערוץ 7 (@arutz7heb) June 21, 2018

وبناء على ما ذكره كاهان، فقد طالب بلاده بعدم التسرع في الانسحاب من منظمة اليونسكو، لأن المنظمة لم تتخذ قرارا معاديا لإسرائيل خلال عام كامل، وهو ما وصفه بالنجاح الدبلوماسي لتل أبيب، وضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حيال الانسحاب من المنظمة.

ملك البحرين وتعميق العلاقات البحرينية الإسرائيلية

كانت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية قالت إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة استنكر مقاطعة الدول العربية لإسرائيل، معلنا أنه يترك لمواطني مملكته حرية السفر إلى تل أبيب.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات بن عيسى جاءت في سياق حديث نقله عنه الحاخام أفرهام كوبر رئيس مركز شمعون روزنتال، أثناء حضور مناسبة شارك فيها العديد من المسؤولين من جنسيات مختلفة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، للتوقيع على إعلان بإدانة الكراهية الدينية والعنف.

Bahrain king denounces Arab boycott of Israel, says countrymen may visit https://t.co/WPQUZ3MA3i pic.twitter.com/fvjxpFKHZq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 17, 2017

وكان الحاخام كوبر وشريكه الحاخام مرفين هاير زارا المنامة، مطلع العام الجاري، حيث التقى كوبر حينها ملك البحرين، وبحث معه إمكانية إقامة متحف للتسامح الديني في المنامة.

Bahraini King’s Declaration of Worldwide Religious Tolerance Unveiled at Historic Wiesenthal Center Interfaith Event https://t.co/UbibAt8ia6 pic.twitter.com/mdUVlJ0aoY — SimonWiesenthalCntr (@simonwiesenthal) September 15, 2017

يذكر أن مملكة البحرين فازت برئاسة لجنة التراث العالمي وذلك خلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، والذي عقد ما بين 14 و15 نوفمبر 2017 في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتتكون اللجنة من عضوية 21 دولة جميعها مشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972. وفازت المملكة بمعقد العضوية لمدة 4 سنوات.