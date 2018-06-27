"أنصار الله" يستهدفون تجمعات للتحالف وقوات هادي بصاروخ باليستي

أطلق مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت مساء اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران، صاروخاً باليستياً من نوع قاهر" 2 إم" على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس هادي في الساحل الغربي".

© Sputnik . Nataliya Seliverstova النويني: وفد مصغر لـ"أنصار الله" برئاسة عبد الملك يصل موسكو ويأتي القصف الصاروخي في ظل تصاعد المعارك بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي "أنصار الله"، وسط تقدم للقوات الحكومية وإعلانها السيطرة على مطار الحديدة الدولي والتقدم باتجاه المدينة تمهيداً لاستعادة الميناء الاستراتيجي.

يذكر أن صاروخ قاهر "2 إم" باليستي مداه 400 كيلومتر، مطور محلياً عن منظومة "سام 2" المضادة للطيران، روسية الصنع، ويعمل على مرحلتين بالوقود الصلب والسائل.