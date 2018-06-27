مركز المصالحة: تبليغات في إدلب عن تجهيزات لاستفزاز من قبل "الخوذ البيضاء"

موسكو — سبوتنيك. وقال تسيغانوف: "وفقاً لما نقل إلى مركز المصالحة، فقد وصلت يوم الأحد قافلة من ست سيارات تحمل شعارات الخوذ البيضاء إلى مدينة إدلب، بالإضافة إلى شاحنة محملة بمعدات حماية شخصية وحاويات مزودة بمواد سائلة وسبعة صواريخ".
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت في السابع من الشهر الجاري أن القوات السورية استطاعت ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة كانت معدة وموضبة لنقلها إلى المجموعات المسلحة في مدينة إدلب ومحيطها.
وبحسب "سانا"، تلقت الأجهزة الأمنية السورية معلومات استخباراتية من مصادر خاصة في ريف حمص الشمالي عن الأسلحة والذخائر، وبعد عملية رصد ومتابعة استطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط مكان تواجد الأسلحة المتنوعة.
وأشار ضابط عسكري خلال تصريح له لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن من بين الأسلحة المضبوطة بنادق ورشاشات آلية مختلفة، بالإضافة إلى قاذفات من نوع "آر بي جي" وصواريخ أرض — أرض.
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