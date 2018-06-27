نفط ليبيا يثير قلق الأمم المتحدة

وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".
وتابع البيان: "هو يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وانتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".
وجدد غوتيريش دعمه لمبعوثه إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يقود مساعي دولية من أجل استقرار وإعادة توحيد البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد سنوات من الإضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وأتم البيان: "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية الشرعية وكل الأطراف المعنية لتحقيق توزيع نزيه ومنصف لثروة البلاد الطبيعية في إطار ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة".
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