نفط ليبيا يثير قلق الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي في ليبيا ويدعو إلى العمل من أجل تفادي التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.

وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

وتابع البيان: "هو يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وانتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko وزير الداخلية الإيطالي يزور ليبيا

وفي وقت سابق اليوم، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إنها تشعر بقلق بالغ للإعلان عن أن حقولا وموانئ نفطية في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط يوجد مقره في شرق ليبيا.

وجدد غوتيريش دعمه لمبعوثه إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يقود مساعي دولية من أجل استقرار وإعادة توحيد البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد سنوات من الإضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وأتم البيان: "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية الشرعية وكل الأطراف المعنية لتحقيق توزيع نزيه ومنصف لثروة البلاد الطبيعية في إطار ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة".