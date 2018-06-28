تحالف الفتح يعلن رفضه تمديد عمل البرلمان العراقي

أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، رفضه تمديد عمل الدورة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب العراقي الحالي.

بغداد — سبوتنيك. وذكر التحالف في بيان مقتضب "نعلن في تحالف الفتح رفضنا لأي تمديد لمجلس النواب وتحت أي ذريعة كانت، ونعده سابقة خطيرة وخرق دستوري".

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI قيادي في "سائرون": العد والفرز لن يغير كثيرا في نتائج الانتخابات العراقية

واحتل تحالف الفتح، المكون من أغلب فصائل الحشد الشعبي ، المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وأعلن في 12 يونيو/حزيران الماضي تحالفه مع ائتلاف سائرون (بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) الذي تصدرت قائمته نتائج الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، أمس، أن الحكومة لا علاقة لها بتمديد عمل مجلس النواب الحالي، وأن القرار الفصل بيد المحكمة الاتحادية.

يذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة استثنائية عقده، الجمعة الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.