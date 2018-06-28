قطر تكشف ما حدث لعملتها بعد "الحصار الاقتصادي"

وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي إلى استخدام البنك قنوات الاتصال لمنع هجمات المضاربة على العملة، حسب صحيفة الوطن القطرية.

© AFP 2018 / تزامنا مع تحرك دول المقاطعة... رسالة من ملك المغرب إلى أمير قطر

وقدم البنك إعانات زراعية وقروض ميسرة، ووفر البنك سيولة كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية لمراقبة التطورات في النظام المالي.

وقال عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري، إن الاقتصاد القطري تميز خلال 2017 بطبيعته المستقرة والقوية "انتعش الاقتصاد بسرعة من الحصار الاقتصادي الجائر، وبدعــم مــن سياســات وأنظمــة ماليــة واقتصادية حكيمة وظل التضخم في العام 2017 من أدنى المعدلات بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)اتفقت على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المبعوث القطري في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، في أولى جلسات النظر في الدعوى القطرية ضد إجراءات الإمارات التمييزية بمحكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران: "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة".