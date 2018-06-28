رسالتان من الملك سلمان وولي عهده لأمير الكويت

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لوزير الدفاع الكويتي للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية، لأمير دولة الكويت، وقال ولي العهد: "يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم لباس الصحة والعافية، إنه سميع مجيب".
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