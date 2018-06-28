رسالتان من الملك سلمان وولي عهده لأمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لوزير الدفاع الكويتي للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED بعد رسالة أميرية عاجلة حول اليمن... اجتماع عسكري بين السعودية والكويت

وقال الملك سلمان : "يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية، لأمير دولة الكويت، وقال ولي العهد: "يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمعالي الشيخ، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم لباس الصحة والعافية، إنه سميع مجيب".