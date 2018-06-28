الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع "دول المقاطعة"

أصدرت بعثة الإمارات في لاهاي بيانا بشأن الأزمة الخليجية، كشفت فيه عن الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع "دول المقاطعة" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وقال البيان: "إن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هو عبارة عن محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمقاطعة المتمثلة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد البيان الإماراتي: "موقف الدولة الواضح من الشعب القطري الذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء إلى المنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها".

© REUTERS / HANDOUT دول المقاطعة تقرر رفع قضية المجال الجوي السيادي مع قطر إلى محكمة العدل الدولية

وكانت الدول العربية الأربع، قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

فيما ردت قطر عن طريق مبعوثها في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، وأكد "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة". وقال: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".