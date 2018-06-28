اتفاق سوداني إريتري في يوم الشهداء

قال عمر عطا، نائب أمين أمانة أفريقيا بحزب المؤتمر الوطني، حرص السودان على علاقاته مع إريتريا.

وأضاف عطا بعد لقائه السفير الإريتري لدى الخرطوم أن الدولتين "تمثلان العمق الاستراتيجي لكليهما"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

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وقدم وفد من السودان التهنئة للسفير الإريتري بمناسبة عيد الشهداء والذي يمثل يوما وطنيا لإريتريا

وقال السفير الإريتري إبراهيم إدريس إن بلاده ترغب في "تطوير علاقاتها مع السودان".

واعتبر السفير أن السودان: "دولة ذات أهمية خاصة لإريتريا باعتبارات التداخل الاجتماعي والثقافي بين شعبي البلدين فضلا عن اشتراك الدولتين في الحدود"

وأشار إدريس إلى "ضرورة التواصل المستمر بين السودان وإريتريا والعمل الارتقاء بالعلاقات الثنائية للوصول بها إلى علاقات تكاملية في الجوانب الاقتصادية والسياسية".