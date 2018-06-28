اتفاق سوداني إريتري في يوم الشهداء

وأضاف عطا بعد لقائه السفير الإريتري لدى الخرطوم أن الدولتين "تمثلان العمق الاستراتيجي لكليهما"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال السفير الإريتري إبراهيم إدريس إن بلاده ترغب في "تطوير علاقاتها مع السودان".
واعتبر السفير أن السودان: "دولة ذات أهمية خاصة لإريتريا باعتبارات التداخل الاجتماعي والثقافي بين شعبي البلدين فضلا عن اشتراك الدولتين في الحدود"
وأشار إدريس إلى "ضرورة التواصل المستمر بين السودان وإريتريا والعمل الارتقاء بالعلاقات الثنائية للوصول بها إلى علاقات تكاملية في الجوانب الاقتصادية والسياسية".
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