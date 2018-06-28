عقب تحركات دول المقاطعة... وزير الخارجية القطري يجتمع بأعضاء الكونغرس في واشنطن

اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع السيناتور بوب كروكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والسيناتور بوب ميننديز نائب رئيس اللجنة، في واشنطن.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للخارجية القطرية، التقى آل ثاني أيضا بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وممثلي اللجان المختلفة في الكونغرس الأمريكي.

© AFP 2018 / تزامنا مع تحرك دول المقاطعة... رسالة من ملك المغرب إلى أمير قطر

وتم خلال الاجتماعات بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأقام أعضاء من الكونغرس الأمريكي مأدبة غداء عمل لوزير الخارجية القطري، جرى خلالها بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والمساعي القائمة لتعزيز العلاقات في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قامت بتحريك دعوى ضد دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، بشأن أزمة المجال الجوي السيادي.