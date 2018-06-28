عقب تحركات دول المقاطعة... وزير الخارجية القطري يجتمع بأعضاء الكونغرس في واشنطن

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للخارجية القطرية، التقى آل ثاني أيضا بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وممثلي اللجان المختلفة في الكونغرس الأمريكي.قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وأقام أعضاء من الكونغرس الأمريكي مأدبة غداء عمل لوزير الخارجية القطري، جرى خلالها بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والمساعي القائمة لتعزيز العلاقات في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قامت بتحريك دعوى ضد دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، بشأن أزمة المجال الجوي السيادي.
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