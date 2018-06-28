اتهام خطير من الإمارات لقطر

اتهم فريق الدفاع الإماراتي دولة قطر بدعم الإرهاب و"داعش" وحركة حماس، في اليوم الثاني لجلسة الاستماع للمرافعات في محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات.

© Sputnik . Abdoulkader Khadj الإمارات تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة قطر مع "دول المقاطعة"

موسكو — سبوتنيك . وقال فريق الدفاع خلال البث الحي للجلسة على موقع المحكمة الإلكتروني: "قطر لم تقدم أي أدلة كافية وهي دون أسس ولم يكن هناك طرد جماعي ولا تفصل بين الأسر، ونعترف أن الخلاف لا علاقة له مع الشعب، الخلاف سياسي".

وأضاف الدفاع الإماراتي: "قطر اعتمدت 100 مليون دولار وقدمتها إلى القاعدة، فالأزمة الحالية هي [قطر] السبب فيه لدعمها للتنظيمات الإرهابية ويمكن لبعض أفراد هذه المنظمات الذين يعيشون في قطر التحرك بحرية داخل قطر ويستطيعون القيام بالتحويلات المالية".