الجيش السوري يحرز انتصارا في غاية الأهمية

لفت خبير إلى نجاح حققه الجيش السوري في شرق سوريا.

ويتركز الاهتمام الآن على نجاح الجيش العربي السوري بطرد الإرهابيين من محافظة درعا في جنوب سوريا.

© Sputnik . Sergey Pivovarov الجيش السوري يسترد دبابة ثمينة

وفي نفس الوقت أحرز الجيش السوري انتصارا هاما في شرق البلاد حيث استكملت قواته عمليات طرد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من بادية دير الزور.

وأوضح الجيش السوري في بيان أن قواته العاملة في دير الزور استكملت طرد إرهابيي داعش من بادية دير الزور بعد تطهير مساحة تقدر بـ 5800 كيلومتر مربع.

وكان مصدر عسكري سوري ذكر في وقت سابق أن الجيش السوري حرر منطقة تقدر مساحتها بـ 1800 كيلومتر مربع وتصل إلى الحدود العراقية في النقطة (400) غرب البوكمال.

وأشاد فلاديمير فيتين، وهو خبير استراتيجي روسي معروف، بأهمية النجاح الذي حققه الجيش السوري في شرق البلاد، مشيرا إلى أن الجيش السوري قطع بذلك الطريق على إمكان استخدام هذه الأراضي لنقل الإمدادات إلى مقاتلي تنظيم "داعش".

وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن البوكمال نقطة هامة على الحدود السورية العراقية وسبيل ممكن لوصول مختلف السلع بما فيها السلع العسكرية. لذا فسيطرة الحكومة السورية على هذه المنطقة أمر في غاية الأهمية.