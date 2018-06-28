جعجع يتحدث عن التدخل السعودي في اليمن وموعد انتهاء الحرب

تحدث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن الأزمة اليمنية، موضحا رأيه في التدخل السعودي في الحرب اليمنية.

وقال جعجع في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لو لم يتم التدخل من قبل التحالف العربي في اليمن لكانت وقعت تحت السيطرة الإيرانية".

وأشار إلى أن أزمة الشرق الأوسط كانت ستتعاظم لو "وقعت اليمن تحت السيطرة الإيرانية"، موضحا: "لذلك أعتبر أن التدخل السعودي في اليمن كان حكيما".

أعتقد أن قادة "#حزب_الله" في #لبنان يقدرون خطورة فتح أي جبهة من لبنان ومن دون أي فائدة تُذكر باعتبار أنه إن كان هناك من فائدة لأي ردود تذكر فلماذا لا تتم على المسرح المفتوح؟ — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

​وتابع في التغريدات: "من تدخل من لبنان في الأزمة اليمنية، تدخل لأسباب إيديولوجية، أما أنا فلا أطرح هذه المسألة من الناحية الإيديولوجية، وإنما العملية".

من تدخل من #لبنان في الأزمة اليمنيّة، تدخّل لأسباب إيديولوجيّة أمّا أنا فلا أطرح هذه المسألة من الناحية الإيديولوجيّة وإنما العمليّة. فإذا تم الإنتهاء من هذه الأزمة سيتم العمل بعدها على إنهاء الأزمة السوريّة وما سيترتب من نتائج على لبنان جراء هذا الأمر. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

​وأضاف: "فإذا تم الانتهاء من هذه الأزمة سيتم العمل بعدها على إنهاء الأزمة السورية، وما سيترتب من نتائج على لبنان جراء هذا الأمر".

ستنتهي أزمة اليمن قريباً ولو لم يتم التدخل في اليمن لكانت وقعت تحت السيطرة الإيرانيّة وما سينتج عليه من تعاظم لأزمة الشرق الأوسط، لذلك أعتبر أن التدخل السعودي في اليمن كان حكيماً. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

​وقال إن "قادة "حزب الله" في لبنان يقدرون خطورة فتح أي جبهة من لبنان ومن دون أي فائدة تذكر، باعتبار أنه إن كان هناك من فائدة لأي ردود تذكر فلماذا لا تتم على المسرح المفتوح؟".