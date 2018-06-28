الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من تصدير النفط الليبي

عارض الاتحاد الأوروبي التصريحات التي تنادي ببيع النفط من محطات النفط الشرقية في ليبيا لشركات وكيانات غير رسمية خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للبترول، حيث ستستمر بروكسل مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مواجهة المحاولات لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي كما هو موضح في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النفط الليبي، عارضوا باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط".

© AP Photo / نفط ليبيا يثير قلق الأمم المتحدة

وأضافت كوتشيانتيتش: "يجب أن تظل البنية التحتية للنفط والإنتاج والتصدير تحت السيطرة الحصرية لشركة نفط الشمال مع تحويل جميع عائدات النفط إلى البنك المركزي الليبي وبالتالي فإن التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى تصدير النفط من محطات النفط الشرقية التي توافق عليها كيانات أخرى غير الشركة الليبية للنفط الشرعية تعتبر غير مقبولة وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

وتابعت المتحثة: "يجب تجنب أي عمل غير قانوني قد يهدد صناعة النفط في البلاد وسيواصل الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء فيه مواجهة أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أعلن خلال مؤتمر صحفي، يوم 25 حزيران/يونيو، سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي، قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي ليبيا.