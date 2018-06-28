الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من تصدير النفط الليبي

أمستردام — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي كما هو موضح في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النفط الليبي، عارضوا باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط".
وتابعت المتحثة: "يجب تجنب أي عمل غير قانوني قد يهدد صناعة النفط في البلاد وسيواصل الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء فيه مواجهة أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا".
يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أعلن خلال مؤتمر صحفي، يوم 25 حزيران/يونيو، سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي، قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي ليبيا.
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