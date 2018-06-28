رئيس الحكومة القطرية يدشن المرحلة الأولى في مشروع خزانات المياه الكبرى

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أشاد الشيخ عبد الله بن ناصر بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه مؤسسة " كهرماء" في قطاع المياه، الذي يحوي خزانات "تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم".

كما قيم رئيس الوزراء القطري التكنولوجيا المستخدمة في هذا المشروع الاستراتيجي عاليا، إضافة إلى جهود المؤسسة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر.

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وأكد بن ناصر دعم الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يسهم في تحسين نوعية الحياة في دولة قطر، ودعم تحقيق الأمن الغذائي.وأشار رئيس الحكومة القطرية إلى أن المشروع سيسهم في تلبية الطلب المتنامي على المياه بالدولة، وتعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة.وكانت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء أعلنت، في آب/أغسطس 2016، عن بدء تنفيذ مشروع الخزانات الكبرى، من خلال مد خطوط أنابيب المياه للربط بين محطات تحلية المياه الرئيسية في "رأس لفان" و"رأس أبو فنطاس" مع جميع الخزانات الموجودة.وتوقعت أن تكتمل مواقع الخزانات الرئيسية بحلول نهاية عام 2018، التي من شأنها استكمال الربط بين مرافق التخزين الجديدة مع جميع الخزانات الموجودة حالياً، لتكون شبكة قادرة على توفير إمدادات كافية من المياه للدولة بسهولة ومرونة.ويتم بناء المشروع في خمس مواقع مختلفة، وهي أم بركة وأم صلال وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، حيث تم تحديد هذه المواقع لكي توفر توزيعا متساويا لكل المناطق، ولتأمين المياه لجميع أماكن الطلب.ويبلغ الطول الإجمالي لهذا المشروع ما يقارب من 600 كم من خطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة متفاوتة، من 900 مم إلى 1600 مم.