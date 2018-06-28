الداخلية المصرية: مقتل 6 أشخاص بالبحيرة لتورطهم في استهداف مدير أمن الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل ستة أشخاص بمحافظة البحيرة، قالت انهم ينتمون إلى حركة "حسم" الإرهابية، وتورطوا في حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية في مارس/آذار الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران: "استكمالا لجهود الوزارة لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس/آذار 2018 وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة

© AP Photo / Amr Nabil مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية

حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في تنفيذ الحادث".

وتابع البيان: "نجحت الجهود الأمنية في مداهمة وكر اختباءهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم مما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة".

وكان مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، نجا من محاولة اغتيال، في مارس /آذار الماضي، وقال إن التفجير، الذي استهدف موكبه بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، أسفر عن مقتل مجند وسائق، وإصابة مجند آخر.