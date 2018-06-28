البرلمان العربي يختتم دور الانعقاد الثاني في القاهرة

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات جلسته الخامسة والأخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو/ تموز.

وقال البرلمان العربي في بيان صحفي، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، إن الجلسة ستركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية.

© REUTERS / Muhammad Hamed البرلمان العربي يثمن الدور السعودي بشأن أزمة الأردن

كما تناقش الجلسة الاستراتيجيات المهمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وتابع البيان أن لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة ستعقد اجتماعاتها يوم الثلاثاء 3 يوليو، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية في العالم العربي.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي، ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، والإحاطة بموقف ترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادي التي ستعقد في أكتوبر القادم بعنوان "تيسير التجارة والاستثمار في العالم العربي".