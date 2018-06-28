مسؤول عماني يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى أمين عام وزارة الخارجية العماني بدر بن حمود البوسعيدي في مسقط، اليوم الخميس 28 حزيران/يونيو، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتين غريفيث والوفد المرافق له.

القاهرة — سبوتنيك. ولم تذكر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العمانية، شيئاً حول المواضيع، التي ناقشها المبعوث الأممي مع المسؤول العماني، الذي تقف بلاده وحدها بين دول الخليج الست، على الحياد بخصوص التعامل مع الأزمة اليمنية.

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