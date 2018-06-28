القوات العراقية تصل لأخطر مخابئ "داعش" وتحبط محاولته لنسف جسر

توصلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، لأحد مخابئ العبوات الناسفة والمواد المتفجرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 50 الفرقة 14 (قيادة عمليات شرق الأنبار)، تتمكن من الوصول إلى أحد مخابئ العبوات الناسفة في منطقة النعيمية في قضاء الفلوجة "شمال غربي بغداد".

وأفاد رسول بأن القوات ضبطت بداخل المخبئ 93 عبوة ناسفة مختلفة الأحجام، كما نجحت في تشخيص ومعالجة 8 عبوات ناسفة وضعت تحت جسر السجر بمنطقة الصقلاوية — الفلوجة، في الأنبار.

وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي أن العبوات الناسفة التي تم العثور عليها، دمرت موقعيا من قبل المفارز الهندسية التابعة للفرقة المذكورة.

يذكر أن الفلوجة، إحدى أبرز مدن الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً، وتعتبر أول مدينة يستولي عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في مطلع عام 2014، وخسر سيطرته عليها في مايو/ أيار 2016.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.