الخارجية الروسية: لافروف يلتقي الصفدي في موسكو لمناقشة الشأن السوري

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيستقبل في العاصمة موسكو نظيره الأردني أيمن الصفدي، وسيبحث معه الشأن السوري.

موسكو —سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "خلال محادثات وزيري خارجية البلدين، سيجري تبادل الآراء حول القضايا الراهنة في الأجندتين الدولية والإقليمية مع التركيز على التسوية السورية في إطار عمل مناطق خفض التصعيد هناك بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، فضلا عن الأوضاع في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي".

© Sputnik . EDWARD PESOF لقاء لافروف وبومبيو قد يعقد خلال أسبوعين

ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنباء زعمت بانسحابها من اتفاقية منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في يوليو/ تموز 2017، تم إعلان اتفاق حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، بين كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة عمّان، وكان ثمرة عملية لـ مؤتمر "أستانا".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا، أعلن يوم الاثنين 25 يونيو/ حزيران ، أن القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية، صدت هجوما لمسلحي "جبهة النصرة" على مناطق خفض التصعيد الجنوبية.

وجاء في بيان المركز : "خلال الـ24 ساعة الماضية، هاجم مسلحو "جبهة النصرة" البلدات، التي انتقلت إلى جانب الحكومة الشرعية بشكل طوعي، في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. وتم التصدي لهجوم الإرهابيين من قبل القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية".