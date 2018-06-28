قوات الرئيس هادي تؤمن منطقة الفازة جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الجيش والمقاومة تمكنت، اليوم الخميس 28 يونيو/ حزيران، من تطهير كامل منطقة الفازة في مديرية التحيتا والمزارع المحيطة بها، في حين تواصل تقدمها من عدة محاور باتجاه مركز المديرية جنوب الحديدة".

© REUTERS / HANDOUT وزير الخارجية اليمني يكشف مبادرة بشأن الحديدة

وأشار إلى "تكبد مسلحي أنصار الله خسائر كبيرة خلال عملية الجيش التي انطلقت، الأربعاء، بإسناد من طيران التحالف، لتأمين خط الإمداد الرئيسي على امتداد الساحل من الجهة الجنوبية لمدينة الحديدة، واستعادة السيطرة على مركز مديرية التحيتا".وأضاف أن "مروحيات التحالف أطلقت أكثر من 100 صاروخ على مناطق متفرقة في مديرية التحيتا، في حين شن الطيران الحربي 20 غارة على ذات المديرية".