إيران تنتقد استجابة السعودية للضغوط الأمريكية

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت أوبك اتفقت مع عدد من كبار المنتجين خارجها يوم السبت الماضي على العودة للامتثال بنسبة 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقا، بعد شهور قل فيها إنتاج دول أعضاء بالمنظمة عن المطلوب ومن بينها فنزويلا وأنجولا.
وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك ربيري إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ربما لا يكون كافيا لتخفيف الضغوط عن سوق النفط.
وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن اتفاق أوبك ينطوي على إعادة تخصيص غير مباشرة للإنتاج الإضافي من الدول غير القادرة على إنتاج المزيد من النفط إلى تلك القادرة على فعل هذا مثل السعودية.
وطالبت إيران أوبك برفض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط قائلة إنه ساهم في الزيادة الأخيرة في الأسعار عبر فرض عقوبات على إيران وفنزويلا.
ويأتي حث الولايات المتحدة للسعودية على زيادة الإنتاج في الوقت الذي تدعو فيه أمريكا دولا إلى وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.
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