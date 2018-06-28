إيران تنتقد استجابة السعودية للضغوط الأمريكية

انتقدت إيران عزم السعودية زيادة إنتاج النفط والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الرياض للقيام بذلك، قائلة إن هذا يمثل انتهاكا لقرار أوبك الأسبوع الماضي ويقلل من شأن المنظمة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت أوبك اتفقت مع عدد من كبار المنتجين خارجها يوم السبت الماضي على العودة للامتثال بنسبة 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقا، بعد شهور قل فيها إنتاج دول أعضاء بالمنظمة عن المطلوب ومن بينها فنزويلا وأنجولا.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID أمريكا تحث دول مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد إيران

وجاءت تصريحات محافظ إيران في أوبك، حسين كاظم بور أردبيلي، ردا على عدة تقارير إعلامية نشرت، تفيد بأن السعودية ستزيد الإنتاج في يوليو/ تموز إلى 10.6 مليون برميل يوميا و10.8 مليون برميل يوميا و11 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى المستهدف لإنتاجها في اتفاق أوبك البالغ 10.058 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك ربيري إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ربما لا يكون كافيا لتخفيف الضغوط عن سوق النفط.

وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن اتفاق أوبك ينطوي على إعادة تخصيص غير مباشرة للإنتاج الإضافي من الدول غير القادرة على إنتاج المزيد من النفط إلى تلك القادرة على فعل هذا مثل السعودية.

وطالبت إيران أوبك برفض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط قائلة إنه ساهم في الزيادة الأخيرة في الأسعار عبر فرض عقوبات على إيران وفنزويلا.

ويأتي حث الولايات المتحدة للسعودية على زيادة الإنتاج في الوقت الذي تدعو فيه أمريكا دولا إلى وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.