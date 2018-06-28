قبل ساعات من انتهاء عمله... البشير يصدر قرارا بشأن السفير القطري

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، 28 يونيو/حزيران، قرارا بشان السفير القطري في الخرطوم، راشد عبد الرحمن النعيمي.

وذكرت الإدارة العامة للشؤون الإعلامية، بالقصر الجمهوري السوداني، أن" الرئيس المشير عمر البشير، منح وسام النيلين من الطبقة الأولى للسفير القطري، بالخرطوم، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، بمناسبة انتهاء فترة عمله في السودان، وكذلك دوره الكبير في توطيد علاقات البلدين"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

© AP Photo / Abd Raouf 80 ألف سوداني ينزحون من دارفور منذ بداية العام

وأضاف المكتب الإعلامي، أن" الرئيس البشير ، أعرب عن تقدير بلاده، للدور القطري في تعزيز السلام في دارفور"، مشيرا إلى أن "ما تنعم به دارفور من استقرار وتنمية ساهمت فيه قطر بجهد كبير".

من جهته، أعرب السفير القطري، عقب لقائه مع البشير "عن شكره علي التعاون الكبير الذي وجده من الحكومة خلال فترة عمله مما مكنه من القيام بمهامه علي الوجه المطلوب".

يذكر أن قطر هي الدولة الراعية على عمليات التفاوض بين حكومة السودان والمسلحين في دارفور، وقد حققت بواسطتها هذه في توقيع اتفاقية الدوحة للسلام بين حكومة السودان وحركة "التحرير والعدالة"، في العام 2011.