الجيش السوري يسيطر على مدينة الحراك وعدد من القرى والبلدات في ريف درعا

استعاد الجيش السوري مدينة الحراك و اللواء "52 ميكا" جنوب شرق مدينة الحراك وعددا من القرى والبلدات بريف درعا الشمالي الشرقي.

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد ميداني عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الجيش السوري يواصل عملياته في ريف درعا الشمالي الشرقي ويحقق تقدما كبيرا، حيث أحكم سيطرته على مدينة الحراك واللواء 52 ميكا جنوب شرق مدينة الحراك وبلدة الصورة و تل حمد وسد ابطع".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin محافظ درعا: تخصيص ثلاثة معابر لخروج المدنيين من أرياف درعا

وأضاف القائد الميداني أن "الجيش السوري استعاد أيضا الكتيبة 271 "غرب مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي و بلدة علما شرق بلدة خربة غزالة في ريف درعا الشمالي الشرقي ومليحة شرقية ومليحة غربية.."

جدير بالذكر، أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وشهدت تلك المنطقة في الأيام الأخيرة تجددا للقتال تمكنت خلالها القوات الحكومية السورية وحلفاؤها من السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشرقي.