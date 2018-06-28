زعيم "التيار الصدري" يعلن إعادة هيكلة قواته في العراق عدا ثلاث محافظات

أعلن الناطق بإسم قوات "سرايا السلام" التابعة لزعيم "التيار الصدري" العراقي، صفاء التميمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، إعادة هيكلة القوات في البلاد.

وأوضح التميمي، قائلا "إن سماحة السيد، مقتدى الصدر، أمر بإعادة هيكلة قوات "سرايا السلام" في كل المحافظات مستثنيا منها بغداد، وقاطع سامراء بمحافظة صلاح الدين "شمالي العاصمة"، وكربلاء وسط البلاد".

وأضاف، على أعتبار أن الأهمية القصوى هي لكربلاء وسامراء "المقدستين"، وإعادة هيكلة بقية المقاتلين في باقي المحافظات، وليس حل القوات أو تجميدها.

ووجه زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، يوم أمس الأربعاء، 27 يونيو/ حزيران، بتجميد عمل سرايا السلام في البصرة لعامين، وتجميد عمل مسؤول القوات في جنوب العراق.

وقال مكتب الصدر في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس:"بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام في البصرة لمدة سنتين".

وأضاف البيان، "تقرر أيضا طرد مسؤول سرايا السلام في البصرة، سمير محمد لعيبي"، مبينا أن "التوجيهات تضمنت كذلك تجميد عمل مسؤول سرايا السلام في جنوب العراق حيدر مصطفى "أو أية" لمدة سنتين".

وذكر المكتب أن وفدا يمثل الصدر، سيرسل إلى البصرة لدعم الأجهزة الأمنية وعدم التدخل بشؤونها المهنية والوظيفية الخاصة.

وحذر مكتب الصدر قواته "يمنع منعا باتا تدخل سرايا السلام في أي عمل غير العمل الجهادي، ومن يتدخل فسوف يعرض نفسه للعقوبة".

وأكد البيان، على ضرورة حصر التعاون مع الجهات الأمنية، في المحافظة بالسياسيين وبعض ممثلي الصدر بشكل خاص.