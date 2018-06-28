تونسيون: النهضة تفاضل بين دعم الغنوشي أو الشاهد للرئاسة

قال المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، أمس الأربعاء27 يونيو/حزيران، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي يمتلك كلّ الإمكانيات ليكون رئيسا للجمهورية، مضيفا أن الخميري في تصريحات تليفزيونية، أنه على الصعيدين القانوني والنظري يبقى راشد الغنوشي المرشح الرئيسي لحركة النهضة في الانتخابات الرئاسية 2019.
تصريحات الخميري أثارت حالة من الجدل، وذكرت بتصريحات الغنوشي المتزامنة مع ثورة 2011 عن عدم ترشحه لأي منصب بالدولة.
فقال وكيل جمعية التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية، مختار بن حفصة إن دفع النهضة بمرشح للرئاسة متوقع، خصوصا أنها لم تدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة "عام 2014"، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الحركة الإسلامية تمكنت من الساحة السياسية في تونس، ومن ثم حان الوقت للمنافسة على مقعد رئيس الجمهورية.
ولفت الخبير التونسي في شؤون التنمية إلى أن النهضة تمثل الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في تونس، والمعروف عن الإخوان أنهم يقومون بحسابات دقيقة للغاية ويتنازلون، وفي لحظات مناسبة، يلغمون جهاز السلطة والإدارة بأنصارهم.
ويذكر أن حركة النهضة تأسست في تونس عام 1981 على منوال جماعة (الإخوان المسلمين) في مصر، وشاركت في الانتخابات العامة عام 198، حيث حصلت على 17 % من أصوات الناخبين ، قبل أن يضطر زعيمها راشد الغنوشي للفرار خارج البلاد سنة 1992 بعد اتهامه بالتآمر على النظام ، والحكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة مع مجموعة أخرى من أقطاب الحركة.
ومن جهتها قالت الصحفية التونسية خولة بن قياس إن حديث الناطق باسم حركة النهضة عن ترشح الغنوشي يعد تراجعا عن تصريحات كثيرة لقادة حركة النهضة خلال السنوات التالية لثورة 2011 بعدم الدفع بمرشح رئاسي، فضلا عن تصريحات الغنوشي نفسه المؤكدة لعدم رغبته في الترشح للرئاسة عقب عودته إلى تونس عام 2011.
وعاد الغنوشي إلى تونس بعد 22 عاما من مغادرته لها في يناير 2011، واستقبله الآلاف من أنصاره في مطار قرطاج.
في المقابل اعتبر بن حفصة إن تصريحات حركة النهضة عن إمكانية الدفع بالغنوشي تؤكد أن الأمور لم تتضح بعد، خصوصا في ظل وجود مؤشرات على تفكير النهضة في الدفع برئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية كممثلا عن الحركة، مضيفا أن النهضة لا تضع البيض كله في سلة واحدة، وقد يكون هذا التصريح الصحفي نوعا من الضغط على الشاهد كي يقبل بكل شروطهم إن بقي في الحكومة وعزموا على ترشيحه.
ياسين ابراهيم: لا حظوظ للغنوشي في حال ترشح لرئاسيات 2019https://t.co/jHACKllk3g#تونس #الغنوشي #حركة_النهضة #حزب_آفاق pic.twitter.com/G7b18AGpkm— شؤون المؤسسة الدينية (@kiam_center) August 8, 2017
وقال المتحدث باسم النهضة إن النظام الأساسي والقوانين تمكن الغنوشي من الترشح للرئاسة، ومن الناحية المبدئية لا نمانع في ترشحه، إلا إذا قدرت الحركة ترشيح شخص آخر.
وكان الغنوشي قد قال في حوار صحفي أبريل/نيسان الماضي إن الحركة ستشارك فى الانتخابات الرئاسية 2019، وأن الحركة ستبحث كيفية مشاركتها هل ستكون بالدفع بمرشح من قبلها أم بدعم مرشح آخر، بعد التشاور مع الأحزاب الصديقة.
الخبير التونسي ووكيل جمعية التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية، قال إن إخوان تونس استفادوا من الدرس المصري، لافتا إلى أن شعار الإخوان في تونس وخارجها، هو "الوصول للسلطة حتى وإن استوجب الهدف رحلة طويلة"، وأوضح بن حفصة أن هدف حركة النهضة هو المشاركة في السلطة كمرحلة أولى، يتبعها تقديم تنازلات كثيرة، ليتعود التونسيون على وجودهم، ثم التمكن من الحضور بقوة في خلايا أجهزة الدولة، والوصول إلى السلطة، ولكن كل شيء قد يتغير دفعة واحدة إذا ما حصل انفجار اجتماعي قوي في ظل هذه الأزمة.
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