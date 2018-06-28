دولة وحيدة تمتلك حل الأزمة القطرية

أكد سفير دولة ​الإمارات العربية المتحدة في ​هولندا​ سعيد علي النويس اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، أن "الحكومة القطرية تشوه الحقيقة وتقدم ادعاءات كاذبة بشأن قضية المجال الجوي السيادي".

ووفقا صحيفة عكاظ السعودية، فإن السفير الإماراتي قال إن "القطريين الذين يعيشون في الإمارات يتمتعون بكل الميزات التي يتمتع بها الإماراتيون".

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وتابع السفير تصريحاته، "أننا سنقدم لمحكمة العدل الدولية وثائق تؤكد أن ادعاءات الحكومة القطرية تشويه للحقيقة".

واختتم سعيد علي النويس أن، "حل الأزمة القطرية في ​الرياض​ وليس في محكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن "الحكومة القطرية لم تقدم أي حجة لطرح قضية في محكمة العدل الدولية".

وكانت الدول العربية الأربع، قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

فيما ردت قطر عن طريق مبعوثها في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، وأكد "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة". وقال: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".