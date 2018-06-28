"جعجعة إعلامية"... الإمارات تعلق على مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية

أطلق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش عددا من التغريدات بموقع تويتر، تعليقا على مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء 27 يونيو/حزيران.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي، إن "المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية ومثيرة للشفقة في مظلوميتها وفى استجدائها للتعاطف"، مضيفا: "موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام.. فعلا حبل الكذب قصير".

المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة فى مظلوميتها وفى استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحه دعمه بالادلة والأرقام. فعلا حبل الكذب قصير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2018

وأضاف في تغريدة آخرى: "جاءت مرافعة الامارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته".

وجاءت مرافعة الامارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية و فندت المزاعم القطرية بالأرقام و بينت زيفها وضعف أسانيدها و أدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2018

وشدد قرقاش على أن "مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية، وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية.

مرافعات الفريق القانوني للامارات كذبت و بالأدلة ادعاءات المظلومية و كشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعه إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب و المسؤولية الإنسانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2018

وأشار قرقاش إلى أنه "بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للإمارات حرص الدولة على القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى الى افتعال مظلومية انسانية لا تتسق مع الواقع".

مرافعات الفريق القانوني للامارات كذبت و بالأدلة ادعاءات المظلومية و كشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعه إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب و المسؤولية الإنسانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2018

يذكر أن دولة قطر بدأت في يونيو/حزيران الجاري، باتخاذ إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما سمته الدوحة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" ضدها.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت عن عقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات.