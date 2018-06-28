تسجيل
21:57 28 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    نواكشوط، موريتانيا

    الحرس الرئاسي يتمركز حول القصر في دولة عربية... وبيان للجيش

    CC0
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    انتشرت فرق من الدرك والحرس والشرطة في عاصمة عربية، وتوزعت فرق أمنية على الفنادق والمنازل، تزامنا مع تحرك الحرس الرئاسي نحو "القصر".

    قالت صحيفة "الأخبار" الموريتانية، إن وحدات من الحرس الرئاسي تمركزت في محيط قصر المؤتمرات الجديد، حيث تتواصل اجتماعات المسؤولين الأفارقة تحضيرا للقمة الـ31 للاتحاد التي تستضيفها نواكشوط، فيما وصلت إلى القصر أيضا فرق أمنية من الشرطة مصحوبة بكلاب مدربة.

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
    YouTube.com
    تعديل وزاري في موريتانيا استعدادا لتنظيم القمة الأفريقية

    وكانت فرق من الدرك والحرس والشرطة انتشرت في العاصمة نواكشوط لتأمين ضيوف القمة، وتوزعت الفرق الأمينة على الفنادق والمنازل التي تولت الحكومة الموريتانية، على مدار الأيام الماضية تأمينها من أجل تخصيصها للمسؤولين الضيوف، في ظل نقص البنى التحية والفنادق المؤهلة لاستقبالهم، وفقا للصحيفة.

    في سياق آخر، أعلن الجيش الموريتاني عن إجراءات وصفها بالجديدة من أجل "التطبيق الحرفي والصارم للتدابير الأمنية"، بهدف إغلاق المنطقة التي أعلنتها وزارة الدفاع العام الماضي منطقة عسكرية مغلقة، وفقا لـ"الأخبار الموريتانية".

    وبرر الجيش قراره باتخاذ إجراءات جديدة أكثر صراحة بارتكاب المنقبين عن الذهب السطحي العديد من التجاوزات، مؤكدا "عدم إمكانية تأمين المنطقة وحماية الوحدات العسكرية دون التعرض لهذه الجماعات"، حسب نص البيان.

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
    YouTube.com
    أول تعليق رسمي على أنباء "استدعاء السفير الإيراني في موريتانيا"

    وعدد الجيش في البيان الصادر عن قيادة الأركان التجاوزات التي ارتكبها المنقبون عن الذهب السطحي ومن بينها "الاتصال بجماعات التهريب والإرهاب والتبادل التجاري معها"، و"حمل السلاح، والاقتراب من الوحدات الميدانية ليلا، عدم الامتثال للتحذيرات بالرصاص الحي والعبور إلى أراضي الغير".

    وشددت قيادة أركان الجيوش بموريتانيا على أنه "ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان، فإن كل من يدخل المنطقة العسكرية المغلقة، أو يمتنع عن الامتثال للتعليمات الأمنية، سيعرض نفسه وممتلكاته للخطر، وسيخضع للمسائلة القانونية الصارمة".

    وكانت وزارة الدفاع قد بررت قرارها بإعلان شمال منطقة واسعة شمال البلاد منطقة عسكرية محظورة بـ"صعوبة التمييز بين مواطنينا المسالمين والمهربين"، وحدد مساحة المنطقة المغلقة.

    انظر أيضا:

    تعديل وزاري في موريتانيا استعدادا لتنظيم القمة الأفريقية
    أول تعليق رسمي على أنباء "استدعاء السفير الإيراني في موريتانيا"
    مظاهرات في موريتانيا تحذر من تهجير "النساء" للسعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار موريتانيا, أخبار عسكرية, القمة الأفريقية, السلطات الموريتانية, موريتانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة روسية تشاهد المباراة التي جمعت منتخبي روسيا والأوروغواي في منطقة المشجع
    أجمل المشجعات الروسيات
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    لهب الديمقراطية يوجه أنظاره إلى فنزويلا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 26 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك