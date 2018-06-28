بعد الانسحاب من التحالف العربي… الحوثي يقدم طلبا إلى الحكومة الماليزية الجديدة

تقدمت جماعة "أنصار الله" في اليمن، إلى الحكومة الماليزية الجديد، بطلب بعد إعلان انسحابها من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وطالب رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، الحكومة الماليزية بكشف الأسباب التي تقف وراء انسحاب بلاده من التحالف.

وقال في تغريدة عبر حساب منسوب له على "تويتر":"الانسحاب الماليزي من تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه موقف مشرف للحكومة الجديدة، وهذه الخطوة تؤكد عودة القرار الماليزي إلى الاستقلال وخروجه من التبعية العمياء التي تبنتها الحكومة السابقة".

وأضاف: "نتمنى أن يبادروا بتوضيح الأسباب، فصوتهم مسموع ومشاركتهم خلطت الحقيقة وقد تكن شرعت للجرائم باليمن".

الانسحاب الماليزي من تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه

موقف مشرف للحكومةالجديدةوهذه الخطوة تؤكد عودةالقرار الماليزي الى الاستقلال وخروجه من التبعيةالعمياءالتي تبنتهاالحكومةالسابقة

ونتمنى ان يبادروابتوضيح الاسباب

فصوتهم مسموع ومشاركتهم خلطت الحقيقةوقدتكن شرعت للجرائم باليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 28, 2018

كان وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، أكد سحب قوات بلاده رسميا من السعودية، مشيرا إلى أن القرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي، وأعرب عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمة ما، بحسب ما جاء في صحيفة "Malaysia Today" الماليزية.

وشدد سابو على أن ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باستثناء إسرائيل، مؤكداً أن بلاده تريد علاقات جديدة مع السعودية مثلها مع قطر.

وقال وزير الدفاع الماليزي إن قوات بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، ولا تميل إلى أي فكرة إيديولوجية للقوى العالمية.